CHIEUTI – Incidente stradale: si ribalta tir carico di sansa, bloccata la Statale 16

Si ribalta tir carico di sansa, Statale 16 bloccata e traffico temporaneamente deviato.

E’ accaduto poco prima dell’alba, al km 612 della direttrice, nei pressi del bivio per Chieuti: per cause ancora da accertare, un grosso camion che trasportava sansa di olive si è ribaltato, disperdendo gran parte del carico sulla carreggiata.

Lievi contusioni per l’autista del mezzo, ma disagi alla viabilità: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra del distaccamento di San Severo e una autogru da Foggia, per mettere in sicurezza la zona, insieme a carabinieri e polizia stradale. L’Anas ha deviato temporaneamente il transito dei veicoli lungo la viabilità alternativa nel tratto interessato dall’incidente.

FONTE FOGGIA TODAY