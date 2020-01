FOGGIA – Le storie nascoste “Tra i palazzi di Foggia” raccontate e “gustate” dal FAI Foggia con Only Food e TraWellit

Continuano le attività della Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) per promuovere e valorizzare la conoscenza del territorio di Foggia.

Dopo il successo delle “Giornate FAI di Autunno” e gli incontri tematici sulla storia dell’arte e dell’architettura, la Delegazione FAI di Foggia propone, per Domenica 09 febbraio dalle ore 9.30, il primo appuntamento di “Assaggi di Storia – Tra i palazzi di Foggia” in collaborazione con A.P.S. Only Food e la Startup Innovativa TraWellit.

Il format di Only Food e Trawellit di “Assaggi di Storia” questa volta incontra il FAI per un viaggio nel tempo alla scoperta delle storie che gli edifici pubblici e privati nascondono.

Una visita guidata dal palazzo Longo di via Fuiani, abbandonato ma vivacizzato da una galleria d’arte urbana spontanea, passando per i luoghi di culto e di potere delle vie principali del centro di Foggia (via Arpi e via Le Maestre), al termine si arriverà presso lo splendido Palazzo Bongiorno, sede della Delegazione di Foggia del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

La visita guidata con guida turistica abilitata sarà organizzata da TraWellit, Startup Innovativa vincitrice del finanziamento “PIN- Pugliesi Innovativi”, mentre l’associazione Only Food, attiva dal 2015 nella promozione del territorio attraverso l’enogastronomia, curerà la degustazione conclusiva con prodotti delle “Eccellenze di Capitanata”(se vuoi inserisci qui).

L’evento ha un costo totale di €15 a persona. Il costo include tour con guida turistica e degustazione enogastronomica. Per i bambini sotto i 10 anni il costo è di €6.

Per l’occasione sarà possibile contribuire alla missione del FAI sottoscrivendo una tessera annuale valida su tutto il territorio nazionale.

I posti sono limitati e per la prenotazione obbligatoria ci si può rivolgere a Libreria Rio Bo, Via G. Matteotti, 74 Foggia.

Lunedì 17.00-20.30

Martedì al Sabato 9.30-13.00 e 17.00-20.30

Domenica 10.00-13.00 e 17.30-20.30.

Delegazione FAI Foggia, Piazza Purgatorio, 5 Foggia.

Lunedì 3 e Mercoledì 5 febbraio.

Orari: 18.00-20.00

Per maggiori info–> percorsi@onlyfood.org