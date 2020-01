SAN SEVERO – GLI STUDENTI DEL LICEO CHECCHIA RISPOLI – TONDI PRESENTANO IMPORTANTI PROPOSTE SUL TEMA DELL’AMBIENTE

GLI STUDENTI DEL LICEO CHECCHIA RISPOLI – TONDI PRESENTANO IMPORTANTI PROPOSTE SUL TEMA DELL’AMBIENTE

Nel pomeriggio di ieri presso il proprio ufficio a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – il Sindaco avv. Francesco Miglio unitamente all’Assessore alla Pubblica Istruzione avv. Celeste Iacovino, ha ricevuto una delegazione degli studenti del Liceo Scientifico – Classico “Checchia Rispoli – Tondi” di San Severo.

A Palazzo di Città sono intervenuti gli alunni della classe 4^ sezione C dello Scientifico Checchia Rispoli e gli alunni della classe 5^ sezione A e 5^ sezione B del Classico Tondi. Gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti, prof.sse Elvira Lops e Maria Antonietta Franco, referenti del progetto “Il frontisterio” e “Parlamento 18.0” e dal Presidente dell’Unione Avvocati San Severo avv. Antonio Capone.

“I ragazzi, dei quali desideriamo subito sottolineare lo straordinario impegno profuso nell’elaborazione di progetti utili a migliorare la qualità della vita uniti all’amore verso il proprio territorio – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino – hanno elaborato e depositato presso gli uffici comunali una proposta di legge che ha come tema l’ambiente. I ragazzi, nella stesura del progetto, si sono relazionati con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l’Unione Avvocati di San Severo. Dopo aver letto con attenzione la relazione e manifestato il mio entusiasmo per il lavoro svolto congratulandomi con loro, ho chiesto ai ragazzi – aggiunge il Sindaco Miglio – di partecipare ai lavori delle competenti commissioni consiliari permanenti per meglio affrontare le proposte presentate”.

SAN SEVERO, 23 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo