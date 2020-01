BASKET SERIE A2 – La Allianz Pazienza ospita Ferrara in una gara da vincere assolutamente

Una Cestistica Città di San Severo con il coltello fra i denti si appresta a ricevere la Feli Pharma Ferrara con in testa “l’1 fisso”! Si, perché comincia, col match contro gli estensi, un tour de force di cinque partite in quindici giorni che segneranno con tutta probabilità il destino dei Neri. La sconfitta dei gialloneri a Verona unita al colpaccio interno di Orzinuovi hanno portato gli uomini del presidente Ciavarella sul gradino più basso della graduatoria sebbene in coabitazione con gli orceani e con una gara in meno disputata. Quindi il rilancio passa proprio dalla gara di domenica.

Il Roster di Spiro Leka è rimasto immutato rispetto all’andata, quando i padroni di casa ebbero la meglio nel finale di una coriacea Cestistica (93-87) sulla ribalta televisiva diurna targata Sportitalia (col commento tecnico, guarda caso, di Lino Lardo). Il Coach ligure vuole bagnare l’esordio al PalaCastellana con una vittoria ed in queste due settimane ha letteralmente spremuto il suo Roster, che lo ha seguito attentamente e silentemente, cosciente del momento critico e desideroso di riscattarsi agli occhi degli ‘aficionados’ sanseveresi. La società che, facendo un ulteriore sforzo economico ha deciso il pagamento della luxury tax e dunque si avvarrà di tutti e 8 i senior tesserati, ha chiamato a raccolta i tifosi con la giornata pro Cestistica, mantenendo inalterati i prezzi al botteghino e sperando nell’effetto bolgia a cui anche il neo allenatore si è appellato sin dal suo insediamento. Dunque è tutto pronto… Da qui comincia (si spera) l’ascesa verso la salvezza… Ora o mai più! #DifendiAmolA Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Mauro Moretti di Marsciano (PG), Marco Catania di Pescara e Pasquale Pecorella di Trani. Diretta streaming come di consueto su LNP Pass.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo Umberto d’Orsi