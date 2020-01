FOGGIA – “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario!”, lunedì 27 gennaio al Giordano spettacolo per le scuole medie per il Giorno della Memoria

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario!”, lunedì 27 gennaio al Teatro Umberto Giordano spettacolo organizzato dal Comune di Foggia per le scuole medie della città in occasione del Giorno della Memoria

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario!”. È questo il titolo dell’evento che lunedì 27 gennaio, a partire dalle 9.30 presso il Teatro Umberto Giordano, l’assessorato comunale alle Pubblica Istruzione, guidato da Claudia Lioia, ha organizzato in occasione del Giorno della Memoria e rivolto alle scuole medie della città. La performance attoriale sarà curata dalla Compagnia Teatrale ‘Luce in Scena’, con gli attori Gaetano Doto, Armando Granato, Simona Ianigro, Giuseppe Marzio, Giorgia Pacca, Davide Ventola, accompagnati dalla pianista Simona Aprile e dal violinista Saverio Lops. Organizzazione dell’iniziativa, invece, sarà curata da Giuseppe Infante, mentre la regia ad Emanuele Pacca.

I testi teatrali che andranno in scena sono tratti al ‘Diario di Anna Frank’, dal ‘Mercante di Venezia’, e dalle opere di Primo Levi. Spazio anche a poesie e lettere di sopravvissuti rielaborati e riadattati da Emanuele Pacca e ad interazioni musicali tratte da temi di film e composizioni che hanno raccontato la tragedia dell’Olocausto.

“Raccontare l’orrore della Shoah è un dovere al quale nessuno può e deve sottrarsi, soprattutto nell’ambito di un lavoro di divulgazione storica e culturale – commenta il sindaco Franco Landella –. Le giovani generazioni sono le prime a dover conoscere la pagina più buia della storia del Novecento, comprendendo l’importanza di combattere e sconfiggere ogni forma di intolleranza e di razzismo. Proprio sulla base di questa consapevolezza abbiamo voluto dar vita ad un’iniziativa che coinvolgesse innanzitutto le scuole della città, parlando a coloro i quali saranno i cittadini del domani”.