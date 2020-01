GARGANO – LA PANTERA E’ SUL GARGANO, DUE AEREI PREDATOR LA CERCANO!

Una nuova squadra di veterinari dell’Asl di Foggia è stata inviata sul Gargano per rintracciare la pantera nera, dopo le segnalazioni di alcuni pastori di San Nicandro Garganico. Questi ultimi avrebbero visto il felino seguire alcuni pastori maremmani in località “Sant’Annea”, zona boschiva a pochi chilometri dal centro abitato. Qui sarebbe stato trovato un cane predato, ma al momento non risultano esserci conferme ufficiali. L’ultima evidenza riscontrata dal servizio di Prevenzione è in località “Boschetto”, ad Apricena, nella giornata di ieri.

Ma come previsto, l’animale si sarebbe spostato verso la macchia boschiva del Promontorio. Questo renderebbe le ricerche molto più difficoltose. Per questo, dall’aeroporto di Amendola sono partiti due Predator, nella speranza di poter individuare il felino.

intanto si susseguono i vieo falsi sui social o altro. L’ultimo ritraeva la pantera sul Gargano, ma era un video di alcuni anni fa di una pantera nera in Umbria.