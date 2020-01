LUCERA – INTENSIFICATI CONTROLLI SU STRADA E AI CIRCOLI PRIVATI: 675 VEICOLI E 994 PERSONE CONTROLLATE!

Bimestre di intense attività di polizia per gli uomini del Commissariato di P.S. di Lucera FG, che a seguito di mirati servizi per il controllo del territorio, disposti dalla Questura di Foggia ed eseguiti con la collaborazione di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli a tappeto nella cittadina dauna.

Attraverso mirati servizi finalizzati a rafforzare l’azione della Polizia di Stato nel contrasto all’illegalità diffusa ed in particolare allo scopo di prevenire e impedire la microcriminalità, gli atti di vandalismo, il disturbo della quiete pubblica, l’abuso di sostanze stupefacenti e di bevande alcooliche nei luoghi in cui si registra maggiore afflusso di persone, venivano impegnate circa 100 pattuglie che, contribuendo ad elevare il livello di percezione di sicurezza nei cittadini federiciani, hanno conseguito i seguenti risultati:

675 veicoli controllati circolanti sulle strade lucerine;

veicoli controllati circolanti sulle strade lucerine; 994 persone controllate, di cui 73 risultavano gravate da precedenti di polizia

L’attività di controllo si estendeva anche nei circoli privati, bar, sale giochi e scommesse per un totale di 12 locali esaminati.

Si è proceduto nel periodo indicato al controllo di persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza tra cui:

245 arrestati domiciliari;

arrestati domiciliari; 285 tra persone sottoposte ad obblighi di dimora, Sorvegliati Speciali, liberi vigilati e sottoposti a prescrizioni dell’A.G.;

L’esito delle predette attività di controllo culminava con le denunce in stato di libertà di nr.10 persone tra cui nr.03 venivano deferiti all’A.G. per inosservanza delle prescrizioni.

Venivano elevate nr. 46 violazioni al codice della strada, ove venivano sottoposti a sequestro amm.vo nr.04 veicoli, mentre nr.02 persone venivano sorprese alla guida di veicoli, con patente di guida revocata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.

Inoltre nell’ultimo trimestre venivano tratte in arresto nr.03 persone di cui una per rapina impropria e due per evasione.

La Polizia di Stato ha inoltre garantito il regolare svolgimento delle numerose manifestazioni pubbliche che si sono svolte durante il lungo periodo natalizio, con mirati servizio di Ordine Pubblico.

24.01.2020