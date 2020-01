FOGGIA – Con Eureka i giovani si riprendono l’Europa

Con Eureka i giovani si riprendono l’Europa

Bilancio positivo per la tre giorni formativa a Bruxelles della delegazione di Eureka, progetto di formazione per docenti e studenti dell’Università di Foggia,

voluto dall’europarlamentare Mario Furore.

“Siamo tornati da Bruxelles con rinnovato entusiasmo e voglia di far bene, consapevoli che l’appartenenza all’Unione Europea resta uno di quei valori da difendere e valorizzare, soprattutto se pensiamo al nostro futuro”.

Questa la dichiarazione di uno degli studenti dell’Università di Foggia, di ritorno dalla tre giorni di full immersion formativa sull’euro-progettazione svoltasi direttamente presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. Un’occasione offerta da Eureka, il progetto voluto dall’Europarlamentare Mario Furore e condiviso dal Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Pierpaolo Limone, che ha partecipato in prima persona all’evento insieme ad una nutrita delegazione dell’ateneo foggiano.

Il gruppo di studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, accolto e seguito dalle europarlamentari Chiara Gemma e Tiziana Bigin, si è confrontato con esperti in materia di progettazione europea come Roberta Mancia e Andrea Boffi, e con Stefano Spennati di Conftrasporti, Marco Iacuitto, Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Belga e Alice Fratarcangeli, project manager presso Unioncamere Lombardia. A loro il compito di spiegare come si costruisce un bando, come si instaurano le giuste partnership e quali strategie adottare per conseguire i risultati migliori.

“Sono molto soddisfatto – dichiara l’on. Mario Furore – della riuscita di questo progetto che spero possa ripetersi anche in altre università italiane che hanno già espresso forte interesse, Dal programma Erasmus a Horizon Europe su ricerca e innovazione, il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione Europea mette a disposizione ingenti risorse per giovani e mondo dell’Università, fondi che non possiamo più permetterci di perdere. Ecco perché con Eureka abbiamo voluto fornire agli studenti tutti gli strumenti per comprendere ed utilizzare al meglio queste grandi opportunità”.

Tutte le fasi del progetto Eureka a Bruxelles sono state seguite anche da Europhonica, il format internazionale delle radio universitarie europee per cui lavorava anche Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano morto a Strasburgo nell’attentato dell’11 dicembre 2018, proprio mentre era intento a seguire la diretta dei lavori parlamentari.