SAN SEVERO – Comune e la Diocesi, in marcia per la pace con l’evento: “Piazza la pace”

San Severo e la Diocesi, in marcia per la pace con l’evento: “Piazza la pace”.

Domani, domenica 26 gennaio a San Severo l’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la “Consulta delle associazioni di volontariato”, ha promosso la Festa diocesana della Pace , in contemporanea con le altre manifestazioni che si svolgeranno in Italia nelle altre diocesi.

«Il titolo dell’evento è: “Piazza la pace”, che richiama lo slogan annuale dell’ACR: “È la città giusta”, ed è invito e impegno per i ragazzi a mettere in campo tutte le proprie capacità al servizio del bene comune – ha dichiarato il dott. Gabriele Camillo, presidente dell’Azione Cattolica diocesana – La Pace non è solo un fine da chiedere ma un impegno che parte dalle scelte quotidiane e dal desiderio di migliorare il piccolo mondo che ci circonda. Per questo i ragazzi si sono preparati nelle parrocchie a individuare cosa manca o cosa cambiare nel proprio Comune per avere una città, le città, a “misura di bambini e ragazzi”. L’iniziativa è inserita all’interno dell’attenzione alla Pace che la Chiesa universale dedica nel mese di gennaio. Inoltre, viene ulteriormente valorizzata con l’avvicinarsi di un altro evento importante: “Ricostruire il patto educativo globale”, indetto dal Santo Padre il prossimo 14 maggio. Nel suo messaggio del 12 settembre 2019 – ha concluso Camillo – annunciando la convocazione di questo incontro, papa Francesco tratteggia i contorni di una comunità che metta al centro il nesso strettissimo tra la cittadinanza e l’azione educativa».

Queste riflessioni saranno condivise in un incontro pubblico con i sindaci e gli amministratori locali dei Comuni di: San Severo; Lesina; Rignano Garganico e Torremaggiore che si terrà all’interno della Festa, nel foyer del teatro comunale “Giuseppe Verdi” alle ore 09.30. Al termine dell’incontro, i ragazzi e i sindaci firmeranno un “Patto di corresponsabilità per un impegno reciproco nel realizzare insieme un pezzo di Bene Comune per la propria città”.