SAN SEVERO – Il giallo di Leonardo Selvaggio trovato carbonizzato a Torremaggiore. Cadavere irriconoscibile, il medico legale prende tempo per esito autopsia!

“Il medico legale si è preso altro tempo per approfondimenti. Più che comprensibile, viste le condizioni del cadavere”. Ieri pomeriggio si attendeva l’esito dell’autopsia sul corpo del 56enne di San Severo, Leonardo Selvaggio, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Torremaggiore (contrada Simeone). Ma i carabinieri fanno sapere che servirà altro tempo per sciogliere la riserva e fare luce sulle cause della morte dell’imbianchino.

Selvaggio, scomparso sabato scorso, si è suicidato o è stato ucciso? Il suo corpo era riverso a terra accanto all’auto, una Ford C-Max completamente distrutta dalle fiamme. Devastato anche il cadavere dell’uomo, praticamente irriconoscibile. Nelle ore subito successive al ritrovamento, i medici hanno effettuato una Tac per stabilire in via speditiva se il cadavere abbia proiettili al proprio interno. L’esame ha rilevato frammenti estranei, che possono essere riconducibili a liquidi provenienti dalla combustione dell’auto, e quindi per avere certezze sarà necessario attendere i risultati del Dna e dell’autopsia”. Si attende il responso.

Fonte l’immediato