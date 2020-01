CALCIO SERIE D – FOGGIA KO A GRAVINA

Di Lino Mongiello

Gravina di Puglia, 27 gennaio 2020. Il Foggia perde la testa nella sfida di Gravina e complica maledettamente il proprio cammino verso la prima posizione. La secca sconfitta nelle Murge (2-0) fa perde il secondo posto a favore del Sorrento e il Cerignola, prossimo avversario dei rossoneri, è a soli due punti. Sotto la pioggia battente i rossoneri evidentemente non hanno pensato a portarsi l’ombrello per ripararsi da fulmini e saette che sin dal fischio d’inizio li avrebbero colpiti. In avvio l’uscita infelice di Fumagalli e il tocco di mano per evitare il pallonetto di un avversario, ha datro il là alla giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Foggia in 10 e Di Stasio per Staiano a difendere l’imbattibilità della gara. Saltati i piani (difensivi ?) di Corda, sempre molto nervoso assieme ai compagni panchinari, il Foggia ha atteso la “grandinata” che da lì a pochi minuti l’avrebbe ridotto a una piccola squadra in attesa di vedere quanto prima il triplice fischio. Il vantaggio dei padroni di casa è giunto grazie alla sgroppata di Salerno che ha eluso l’intervento di ben due difensori e sul suo cross, Campagna ha svirgolato la sfera, consentendo a Ficara di metterla alle spalle di Di Stasio. Sotto di un gol e in inferiorità numerica il Foggia è andato in “palla”, non riuscendo a reagire come dovrebbe, una cosiddetta “corazzata”. Gli unici tentativi dalla lunga distanza hanno fatto il solletico alla porta difesa da Vicino. E quando casualmente Anelli (47’) ha avuto la palla dell’1-1 l’ha spedita alta sopra alla traversa. Intanto Corda, come suo solito, ne avrà avute per arbitro ed avversari e non è rientrato in campo alla ripresa delle ostilità, Espulso ! I suoi ragazzi l’hanno quasi imitato con un atteggiamento che non può identificarsi con i gloriosi colori rossoneri. Di cartellini gialli verso i nostri ne abbiamo contati 5 ed alcuni saranno sanzionati con la squalifica. Il Foggia, in tutta la ripresa, non ha costruito proprio nulla. Il Gravina, dall’altra parte, ha abilmente atteso il momento propizio per mettere al sicuro il risultato. Allo scatenato Santoro s’è opposto almeno in tre circostanze il baby Di Stasio, l’unico a salvarsi dal diluvio murgiano. Poi al 31’ nulla ha potuto sul velenoso diagonale di Ficara che ha chiuso la contesa e spedito il Foggia all’inferno, abbandonato persino dagli impavidi ed irriducibili “300” che incazzati e fortemente delusi nel vedere sempre più lontano l’obiettivo e una squadra organizzativamente parlando allo sbando.

GRAVINA – FOGGIA 2 – 0

Marcatori: 40’ pt e 31’ st Ficara.

Gravina: Vicino 6, Dentamaro 6, Di Modugno 6, Silletti 6.5, Mbida 7, Gogovski 6.5, Bozzi 6 (28’ st Bottari 6), Coulibaly 6.5, Santoro 6.5, Ficara 7.5, Correnti 6 (39’ st Notaristefano sv). A disposizione: La Rosa, Greco, Pentimone, Pizzi, Ranieri, Chiaradia. Allenatore: Loseto 7.

Foggia: Fumagalli 4, Anelli 5, El Ouazni 5, Cittadino 5 (31’ st Gemmi sv), Tortori 5.5 (35’ st Allegretti sv), Gerbaudo 5 (15’ st Gentile 5), Carboni 5, Campagna 4.5, Salines 5, Staiano sv (18’ pt Di Stasio 7), Cadili 5.5 (15’ st Di Jenno 5). A disposizione: Kourfalidis, Russo, Di Masi, Cipolletta. Allenatore: Corda 3.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma1 6;

1° assistente: Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore 6;

2° assistente: Emanuele Renzullo di Torre del Greco 6.

Note: terreno sintetico. Spettatori 1.000 circa. Ammoniti: Dentamaro (G) El Ouazni, Cittadino, Anelli, Gentile, Salines (F). Espulsi Fumagalli al 16’ pt per tocco di mano fuori dall’area di rigore e Corda nell’intervallo. Angoli: 2-5 per il Foggia. Recupero: 4’- 4′.