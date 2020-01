PORTO RECANATI – NEI GUAI UN FOGGIANO DELLA PROVINCIA. METTE IN VENDITA IPHONE, INCASSA I SOLDI E SPARISCE. IDENTIFICATO

Mette in vendita l’ultimo modello di iPhone, intasca i soldi e poi sparisce nel nulla. Nei guai un quarantenne della provincia di Foggia, identificato e denunciato al termine delle indagini da parte dei carabinieri della stazione di Porto Recanati. Tutto era cominciato quando un giovane portorecanatese si era presentato in caserma per sporgere denuncia. Era entrato in contatto, infatti, con un uomo che gli aveva promesso un iPhone di ultima generazione alla somma di 200 euro.

Sostenendo che si trattasse di un affare, tramire artifizi e raggiri che i truffatori conoscono bene, il quarantenne foggiano era riuscito a farsi versare la somma di 200 euro su circuito postpay. Dopo aver intascato il denaro, però, l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce. E dello smartphone, purtroppo per il ragazzo, nessuna traccia. Così, dopo aver capito di essere stato vittima di una truffa, il giovane ha segnalato l’episodio ai carabinieri che hanno fatto partire le indagini. Attraverso l’analisi dei movimenti bancari e dei tabulati telefonici i militari dell’Arma sono riusciti a risalire al foggiano che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato.

Fonte l’immediato