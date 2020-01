SAN SEVERO FOGGIA – Tragedia sulla Statale 16, uomo travolto e ucciso da auto in corsa

un uomo è stato travolto da un’auto in corsa.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Per l’uomo – di cui non si conoscono ancora le generalità – non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, è deceduto poco dopo in ospedale. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo – verosimilmente cittadino straniero – era a piedi, lungo la strada statale. L’impatto è avvenuto nei pressi di un’area di servizio.

