SAN SEVERO – I NOSTRI INCONTRI. IL 3 FEBBRAIO “DIVENTARE MINATORI DI CIELO. EDUCARSI ALLA SPERANZA PER EDUCARE AL FUTURO”

I NOSTRI INCONTRI

“DIVENTARE MINATORI DI CIELO. EDUCARSI ALLA SPERANZA PER EDUCARE AL FUTURO

La Scuola Paritaria dell’ Infanzia e Primaria “Suore Sacramentine di Bergamo” prosegue nella sua lodevole iniziativa giunta al ventunesimo appuntamento:

possiamo, a giusta ragione, definirla “LA CITTADELLA DELLA CULTURA” della nostra collettività.

Giorno 3 febbraio avremo l’opportunità di ascoltare una “Voce” autorevole, la Professoressa Rosy PAPARELLA, Formatrice in ambito socioeducativo e già Garante regionale dei diritti dei minori, che terrà una lettura “DIVENTARE MINATORI DI CIELO. EDUCARSI ALLA SPERANZA PER EDUCARE AL FUTURO”.

“Un messaggio estremamente importante in questi nostri giorni di povertà morale che vedono coinvolte le famiglia, la scuola e la società tutta. Registriamo sempre più frequentemente abbandono scolastico, bullismo, obesità, violenza minorile e anche suicidi da parte dei giovani. C’ è aria di rassegnazione e viviamo in un clima che lascia poco spazio alla fiducia e alla speranza, mentre si esalta la cultura dell’egoismo – osserva il dott. Nicola Fuiano, Coordinatore de “I NOSTRI INCONTRI” – . E’ necessario riconsiderare il ruolo di noi adulti chiamati ad essere educatori. E trovo quanto mai attuale, necessario il messaggio della Professoressa Paparella che ci invita a guardare in alto, fissando gli occhi al cielo, per esser testimoni di speranza e di fiducia per un futuro di benessere e dignità per le nostre famiglie e per i nostri ragazzi”.

