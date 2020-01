SAN SEVERO – INCENDIO NELLA NOTTE! DISTRUTTI TUTTI I MEZZI DELLA NETTEZZA URBANA! UN DISASTRO!

Si è ncendiato il cantiere della nettezza urbana. Tutti i mezzi sono andati distrutti. Gli uffici messi molto male. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Esiste un sistema di video sorveglianza, speriamo i colpevoli possano essere individuati. Non ci scoraggiamo e andiamo avanti. Così il sindaco Miglio sintetizza a caldo l’incendio che ha colpito la città nella notte in via Foggia