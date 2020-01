FOGGIA – FURTO AGGRAVATO IN SUPERMERCATO: DENUNCIATI DUE GIOVANI

FOGGIA: POLIZIA DI STATO DENUNCIA DUE GIOVANI PER FURTO AGGRAVATO.

Nella giornata del 25 gennaio u.s., Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia hanno denunciato in stato di libertà due giovani, un ragazzo di 22 e una ragazza di 26 anni per furto aggravato.

Su richiesta della locale sala operativa gli Agenti si portavano presso Viale degli Aviatori presso il noto ipermercato, ove personale addetto all’antitaccheggio aveva fermato all’uscita delle casse due giovani che erano stati visti mentre occultavano 4 bottiglie di liquore all’interno della borsa della ragazza.

Gli Agenti sul posto constatavano quanto riferito dagli operatori della sicurezza e dopo aver stimato il valore del furto in circa 50 euro, la merce veniva restituita al responsabile del supermercato.

I due giovani venivano condotti presso gli Uffici della Questura e dopo gli accertamenti di rito, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.