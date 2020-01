SAN SEVERO – Incendio Centro Raccolta Rifiuti – Italia In Comune: certi episodi non devono intimorirci

Italia In Comune : Certi episodi non devono intimorirci ma diventare stimolo per rendere ancora più robusto il senso di comunità che ci lega

Ancora una volta a causa di un episodio deplorevole si parla a livello nazionale della nostra città per fatti di cronaca. Confidiamo nelle forze dell’ordine affinché vengano individuati gli autori dell’incendio che ha distrutto il Centro Conferimento Rifiuti di via Tardio in Contrada Schiavetta ed il relativo parco automezzi. Tali episodi non devono intimorirci ma diventare stimolo per rendere ancora più robusto il senso di comunità che ci lega. Sono sicuro che la nostra comunità saprà reagire bene a tali provocazioni senza perdere la voglia di resistere per esistere. Ci auguriamo infine che risolta l’emergenza in atto, si avvii tra tutte le parti interessate un confronto condiviso su questo tema, poiché i rifiuti rappresentano sempre più un tassello importante per la gestione della cosa pubblica, sia per ridurre le tasse dei cittadini che per la migliore qualità della vita.

Il Coordinamento Cittadino di Italia in Comune