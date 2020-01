MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE VENERDI’ 31 GENNAIO

È stato convocato per venerdì 31 gennaio con inizio alle ore 18.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la prima seduta del nuovo anno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Obiettivi strategici e linee di indirizzo. Approvazione Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e criteri per la determinazione dei corrispettivi e per la cancellazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree comprese nei P.E.E.P. Regolamento di polizia e sicurezza urbana. Approvazione. Regolamento comunale per la tutela degli animali. Approvazione. Verifica disponibilità aree e fabbricati da destinare ai sensi della L. 167/62, L. 865/71 e L. 457/78 – Annualità 2020. Acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile denominato “Magazzino Sofisticazione Sali P. Nervi” – Catasto fabbricati foglio 14 p.lla 288 sub. 8. Approvazione.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.