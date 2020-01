SAN SEVERO – IL PRESIDENTE CATANEO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,30 di venerdì 31 gennaio 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di martedì 4 febbraio 2020, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

Comunicazioni;

1. Linee programmatiche di mandato 2019-2024;

2. P.O.R. FESR 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 – Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari a titolarità pubblica – Intervento n. 1 – Lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nel comune di San Severo – Approvazione progetto definitivo – Adozione variante Urbanistica semplificata ai sensi della LR 13/2001 – Avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione vincolo preordinato all’esproprio;

3. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree C1.4 e D5.5 – Individuazione dei comparti di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – ADOZIONE;

4. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree C1.3 e H (in parte) – Individuazione dei comparti di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – ADOZIONE;

5. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree D5.6 – D5.7 (in parte) – Individuazione del comparto di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – ADOZIONE.

SAN SEVERO, 28 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo