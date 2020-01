FOGGIA – Civiltà complesse e complessità linguistica. Una riflessione sulla lingua italiana con Italo Farnetani e Francesco Sabatini

Civiltà complesse e complessità linguistica

Una riflessione sulla lingua italiana con Italo Farnetani e Francesco Sabatini

Mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 18 in sala “Rosa del Vento”, nell’ambito dell’iniziativa “Lettura e oltre”, organizzata dal Liceo classico “Lanza” in collaborazione con la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, il Rotary Club “Umberto Giordano”, la libreria Ubik e con il patrocinio del Comune di Foggia e dell’Università degli Studi, si terrà un interessante conferenza con due insigni studiosi di lingua italiana, i professori Italo Farnetani e Francesco Sabatini, dal titolo “Civiltà complesse e complessità linguistica”. L’incontro, che sarà aperto dal presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, intende stimolare una riflessione profonda sullo stato della lingua italiana nell’era del progresso tecnologico e del ricorso diffuso all’inglese.

Giovedì 6 febbraio i due studiosi incontreranno gli studenti del Liceo “Lanza” alle ore 11, presso l’aula magna del classico. Alle 20:30, invece, toccherà ai soci del Rotary “Giordano” presso Casa Freda.

Italo Farnetani

È Professore Ordinario di ruolo di Pediatria presso l’ Università L. U.de.S. di Malta. I suoi libri sono tradotti in inglese e spagnolo. È stato definito: «Il più famoso pediatra italiano». Nel 2001 il prof. Sabatini lo ha chiamato a far parte del Centro di Consulenza linguistica sull’italiano contemporaneo dell’Accademia della Crusca. Ha curato la revisione del lemmario di medicina del Dizionario della Lingua Italiana di Devoto-Oli.

È collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. E’ giornalista pubblicista e collabora con numerose testate. Ha ideato e coordina la ricerca per l’assegnazione delle Bandiere verdi che indicano le spiagge adatte ai bambini scelte dai pediatri (tredici sono in Puglia, in provincia di Foggia: Vieste, dal 2009 e Rodi Garganico, dal 2012).

Dal 2007 è impegnato nel volontariato sanitario internazionale.

Francesco Sabatini

Nato a Pescocostanzo (1931), linguista e filologo, Professore straordinario di Linguistica Italiana e Filologia Romanza (1965-1968) poi Ordinario (1968-2007) nelle Università di Lecce, Genova, Napoli, Roma “La Sapienza” e Roma Tre (Emerito dal 2009); Presidente della Società di Linguistica Italiana (1977-1981) e dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (1999-2002); Presidente dell’Accademia della Crusca (2000-2008), poi Presidente emerito. Ha pubblicato volumi e saggi sulla storia linguistica italiana dalle origini all’età contemporanea. Ha elaborato nuovi modelli nei campi delle strutture del sistema della lingua e della varietà dei tipi di testo. Ha compiuto studi sulla storia medievale e rinascimentale dell’Abruzzo, sua terra di origine. Dal 2009 è titolare della rubrica televisiva “Pronto soccorso linguistico“, trasmessa la domenica mattina nell’ambito del programma Unomattina in famiglia su RAI 1