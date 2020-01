FOGGIA – Falso allarme bomba in Tribunale. Avvocati e personale allontanati temporaneamente dalle aule

(ANSA) – FOGGIA, 29 GEN – Finto allarme bomba intorno alle 10 del mattino in Tribunale a Foggia. A quanto si apprende, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno nelle aule di viale Primo Maggio, alla periferia della città. A scopo precauzionale, avvocati, magistrati e altro personale sono stati fatti allontanare dal palazzo di giustizia.

I Carabinieri hanno ispezionato i luoghi, con l’aiuto anche di un cane anti-esplosivo, senza trovare ordigni, facendo così cessare l’allarme. Le persone allontanate per sicurezza sono quindi state fatte rientrare nell’edificio.

Non è la prima volta che si segnala la presenza di bombe in Tribunale a Foggia, tutti episodi che poi si sono rivelati falsi allarmi.