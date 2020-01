MANTOVA – Terribile incidente: muore 63enne della provincia di Foggia

Terribile impatto tra un’auto e un camion, muore 63enne della provincia di Foggia. L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, a Goito, nel Mantovano, lungo la Strada Statale 236.

Nell’impatto è rimasto ferito anche un uomo di 33 anni. Per Umberto Sebastiano, 63enne del Foggiano, invece, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, mentre era a bordo della sua Alfa 147.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da IlGiornalediMantova, per cause ancora da accertare, la vittima avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo l’opposta corsia di marcia per poi scontrarsi con il mezzo pesante.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Sebastiano, foggiano di origini, si era trasferito nel Mantovano, a Eremo di Curtatone precisamente, da pochi mesi dove era impiegato per una azienda dolciaria. Lascia la madre e la compagna.