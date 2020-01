SAN NICANDRO GARGANICO – CHE NOTIZIA! IL CASTELLO SARA’ PRESTO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE!

SAN NICANDRO GARGANICO – Il Castello di San Nicandro Garganico sarà di proprietà del comune. Infatti, nel prossimo consiglio comunale è all’ordine del giorno l’acquisto dell’immobile per l’importo di 386 mila euro che verrà pagato con contributo regionale dello stesso importo. Insomma, un regalo al comune da parte della Regione Puglia. La possibilità dell’acquisizione del Castello Normanno parte dalla precedente amministrazione guidata da Gianpaolo Gualano in virtù dell’articolo 42 della Legge di Stabilità regionale 2018 predisposto dall’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese che stanzia contributi da destinare ai Comuni per l’acquisizione al patrimonio pubblico di beni culturali di proprietà di privati. Il Partito Democratico si adoperò molto affinchè venisse formulata istanza ufficiale alla Regione Puglia e che tale operazione di acquisto andasse a buon fine. “Un’operazione dal grande valore simbolico ma anche sostanziale – osservava Matteo Vocale, ex segretario del Pd ma in carica nella precedente amministrazione – dato che il Castello di San Nicandro, simbolo della città ma ormai in rovinoso abbandono”

