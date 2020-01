SAN NICANDRO GARGANICO – VENERDI’ 31 GENNAIO LA PRESENTAZIONE DELLA ASS. “AMICI DELLE ARTI”

SAN NICANDRO GARGANICO – La neonata associazione “Amici delle Arti”, nata per promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti e la valorizzazione del territorio, si presenta venerdì 31 gennaio con il primo di una serie di appuntamenti per uno stimolo di crescita sociale e culturale. Nell’Auditorium di Palazzo Zaccagnino (alle ore 19) verrà presentato il libero “La verità del mare” di Giuseppe Scaglione con l’autore che dialogherà con Concetta Melchionda responsabile, in seno all’associazione, della Sezione Lettura. Già fissato anche il prossimo appuntamento per sabato 8 febbraio con la presentazione del libro di poesia “Frammenti di un precario” di Giuseppe Di Matteo. Presidente e promotore dell’associazione é Antonio Scalzi con Rosa Ricciotti. Il sodalizio è articolato in sezioni dalla Letteratura, alle Tradizioni popolari, all’Ambiente. L’associazione ha un direttivo e un comitato scientifico. Inoltre ogni sezione ha un suo responsabile. L’associazione “Amici delle Arti” si avvia ad essere una realtà davvero importante e interessante per il territorio. Nonché uno stimolo di crescita sociale e culturale. “Questa associazione – rimarca Concetta Melchionda, responsabile della Sezione Letteratura – nasce con l’obiettivo di creare un luogo di incontro per tutte le fasce di età, che favorisca l’evoluzione e l’educazione delle capacità espressive e strategiche della persona attraverso la creatività, la conoscenza, il rispetto per l’ambiente. Un’Associazione senza fini di lucro che perseguirà interessi di natura culturale e artistica per realizzare e promuovere iniziative culturali nei settori della letteratura, della musica, del teatro, della pittura, e dell’arte in genere, cercando di coniugare la valorizzazione del patrimonio artistico e storico del territorio – rimarca ancora Melchionda – e la promozione delle diverse espressioni della cultura contemporanea, una priorità per il bene di tutti e per lo sviluppo e il mantenimento dell’arte e dell’ambiente.”

Antonio Villani