SAN SEVERO – CANDIDATURA DI SAN SEVERO A CITTA’ DELLA CULTURA 2021: OGGI INCONTRO CON IL MONDO SCOLASTICO

E’ in programma questo pomeriggio, con inizio alle ore 16,30, presso la sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, una nuova riunione programmatica indetta dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura per la predisposizione del dossier relativo alla candidatura di “San Severo Città della Cultura 2021”. All’incontro, oltre che i componenti del comitato tecnico – scientifico, sono stati invitati a partecipare il Magnifico Rettore della Università degli Studi di Foggia dott. Pierpaolo Limone, le Istituzioni scolastiche della Città, i Rappresentanti degli Studenti, i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia.

“L’occasione è quanto mai importante per il nostro Territorio – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – e necessita del fecondo supporto e prezioso sostegno delle Istituzioni Universitarie e Scolastiche, che sempre proficuamente hanno collaborato con l’Amministrazione comunale di San Severo, nella programmazione di progettualità finalizzate alla crescita culturale della Società. E’ altrettanto importante il valore aggiunto, imprescindibile nella programmazione degli eventi culturali del dossier, del contributo del mondo giovanile attraverso le Rappresentanze Studentesche Universitarie e Scolastiche, fucine di talenti e di idee vincenti. L’incontro è utile per una redazione partecipata del progetto da presentare al Ministero per i Beni e le Attività culturali”.

SAN SEVERO, 29 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo