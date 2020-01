SAN SEVERO – RIPRENDE IL SERVIZIO RIFIUTI DOPO L’INCENDIO. LA BUTTOL INVIA 10 AUTOMEZZI IN TEMPI RECORD

LA BUTTOL INVIA 10 AUTOMEZZI IN TEMPI RECORD

Riprende il servizio di raccolta rifiuti a San Severo (Fg), in seguito all’incendio che ha distrutto ben 25 automezzi in servizio presso il comune pugliese. A poche ore dal rogo che ha interessato l’area di ricovero degli automezzi e con uno sforzo eccezionale, la Buttol Srl ha fatto pervenire, già nella giornata di ieri, 10 nuove macchine operatrici per ridurre al minimo i disagi alla popolazione. Da questa mattina, infatti, è ripartito il servizio. L’Azienda ha messo in piedi un nuovo piano per assicurare il prelievo dei rifiuti, sempre secondo il calendario e le regole della raccolta differenziata. I dipendenti sono stati suddivisi in tre turni per poter coprire tutte le zone e utilizzare al massimo gli automezzi messi a disposizione dalla Buttol in tempi record. Il Comune di San Severo ha messo a disposizione dell’Azienda un’altra area da adibire a ricovero degli automezzi e come punto di riferimento per gli operatori impiegati. La Buttol è al lavoro per assicurare nei tempi tecnici minimi nuovi automezzi per riportare il servizio di raccolta a pieno regime. Infatti, già a partire dai primi giorni di febbraio è previsto l’arrivo, sempre a cura dell’Azienda, di nuovi automezzi per riportare il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alla normalità.