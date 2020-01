SAN SEVERO – Sezione distaccata del Tribunale a San Severo: il Sindaco Miglio chiede la convocazione del Consiglio Comunale e mette a disposizione uno stabile comunale

Sezione distaccata del Tribunale a San Severo: il Sindaco Miglio chiede la convocazione del Consiglio Comunale e mette a disposizione uno stabile comunale

Nei giorni scorsi il Procuratore Capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, dott. Ludovico Vaccaro, ha lanciato il grido d’allarme. La Provincia di Foggia non può avere una sola sede di Tribunale con i suoi oltre 7.000 chilometri quadrati di territorio. Come è noto, dopo la riforma ministeriale, la Provincia di Foggia ha perso tutti i suoi presidi giudiziari distaccati, come quello di San Severo. Tutti i processi si svolgono nel solo Tribunale di Foggia.

“Condivido il pensiero del Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – occorre che siano presto ripristinate le sezioni distaccate del Tribunale di Foggia a San Severo, come a Cerignola e Manfredonia. Nei prossimi giorni chiederò al Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo di convocare al più presto una seduta consiliare per portare all’attenzione del Consiglio una delibera di assoluto sostegno alla proposta del Dott. Vaccaro, mettendo a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia, come sede dell’istituenda sezione distaccata di San Severo del Tribunale di Foggia, l’edificio ex sede dell’Istituto Magistrale Enrico Pestalozzi in Corso Di Vittorio, di proprietà comunale, oppure altra sede che sarà ritenuta idonea. Sono convinto del sostegno unanime da parte dell’intero Consiglio Comunale, che su tematiche così importanti non può non essere unito, degli ordini e delle associazioni degli avvocati e di tutta la nostra comunità. Intendiamo proseguire con ogni utile strumento nella lotta per ripristinare legalità e sicurezza nel nostro territorio”.

SAN SEVERO, 29 gennaio 2020

