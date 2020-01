FOGGIA – INIZIATO IL PROCESSO PER L’OMICIDIO DEL MARESCIALLO DI GENNARO. IL KILLER ERA SOTTO L’EFFETTO DELLA DROGA

“Ero sotto effetto di droghe ed ubriaco. Non avevo alcun rancore verso il maresciallo”. Questo il passaggio cruciale dell’interrogatorio di Giuseppe Papantuono, il killer del maresciallo Vincenzo Di Gennaro ucciso a Cagnano Varano il 13 aprile 2019. Oggi l’udienza preliminare nel tribunale di Foggia. L’uomo ha insistito sul fatto di aver assunto continuamente sostanze stupefacenti e alcol ma la versione non convince l’accusa. “Gli atti dimostrano il contrario, era esattamente cosciente di cosa stesse facendo”. Papantuono è stato rinviato a giudizio. Inizio del processo il 2 marzo in Corte d’Assise.

Oggi si sono anche costituite le parti civili: Arma dei Carabinieri (rappresentata dall’Avvocatura dello Stato), Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Comune di San Severo, Pasquale Casertano (il militare rimasto ferito quel giorno), l’associazione nazionale dei carabinieri e i familiari di Di Gennaro: padre, sorella e compagna, difesi dall’avvocato Michele Minischetti. Presente anche il Sindaco di San Severo Francesco Miglio. Il comune si è costituito parte civile.