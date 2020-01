SAN SEVERO – SI IMPICCA AD UN ALBERO UN GIOVANE GHANESE. LA SALMA IN OBITORIO ALL’OSPEDALE MASSELLI MASCIA

FOGGIA: TROVATO IMPICCATO GIOVANE GHANESE.

Nella giornata di ieri Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, su richiesta della sala operativa sono intervenuti nei pressi di un autoparco sulla SS16, a circa 8 km da Foggia, su richiesta di un cittadino, proprietario dei terreni adiacenti al luogo, ove aveva trovato un uomo impiccato ad un albero.

Gli Agenti giunti attraverso un tratturo sul posto, verificavano la presenza di un giovane di colore appeso ad un albero tramite una corda e richiedevano l’ausilio del 118, il cui medico ne constatava il decesso.

Veniva inoltre richiesto l’intervento del medico legale che effettuava la ricognizione cadaverica sull’uomo, constatando il decesso per impiccagione.

Gli operatori della polizia scientifica intervenuti, rilevavano le impronte digitali per procedere all’esatta identificazione dell’uomo, in quanto addosso al predetto non era stato trovato alcun documento identificativo, ma solo un telefonino ed una cartina della città di Marsiglia.

A seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica, il giovane deceduto veniva identificato; si trattava di un giovane Ghanese di 33 anni, in possesso del permesso di soggiorno, con scadenza aprile 2020 rilasciato dalla Questura di Imperia.

La salma veniva trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale di San Severo.