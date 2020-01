FOGGIA – AD UNA COPPIA CON IL BIMBO IN CARROZZINA RUBANO IL CELLULARE: INTERVIENE LA POLIZIA

Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, verso le ore 14:00, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio intervenivano presso un fast food sito in Mongolfiera, su richiesta di una coppia, marito e moglie con un bambino nella carrozzina, i quali avevano subito il furto del telefono cellulare.

La signora raccontava che mentre il marito rimboccava le copertine della carrozzina u una persona ignota, rubava il telefono poggiato sul tavolino e si dava alla fuga.

Gli Agenti dopo una attenta perlustrazione della zona che dava esito negativo, attivavano le procedure per l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

Sono in corso indagini per addivenire all’identificazione del malfattore.

Verso la mezzanotte di ieri, Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, intervenivano in via Galvani per allarme in tabaccheria.

Sul posto alla presenza del proprietario, i poliziotti constatavano che ignoti avevano danneggiato i due lettori di banconote del distributore automatico delle sigarette.

Veniva constatata altresì la mancanza di alcuni pacchetti di sigarette asportati in seguito al danneggiamento.