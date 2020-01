SAN SEVERO – Al via il progetto sperimentale “No Man’s Land” presso le Parrocchie di San Giuseppe Artigiano e San Bernardino

“Il progetto, NO MAN’S LAND – PERIFERIE AL CENTRO, ha ottenuto il finanziamento della Regione Puglia – Assessorato all’Industria turistica e culturale , Assessorato al Bilancio e alle Politiche giovanili e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste iacovino – prevede la realizzazione di iniziative artistico-culturali volte a coinvolgere le “periferie” geografiche della regione e le “periferie” sociali e culturali. Con “No Man’s Land” si propone alla nostra città una ricca programmazione culturale completamente gratuita per l’utenza, contemplante laboratori per bambini e ragazzi ed uno spettacolo teatrale dedicato al mondo dei giovani in calendario per il mese di Giugno”.

Sono di prossima realizzazione quattro laboratori teatrali della durata di 1 ora e mezza ciascuno, destinati ai ragazzi, di diverse fasce di età, residenti nelle zone periferiche della Città, che avranno sede presso le Parrocchie di San Giuseppe Artigiano e San Bernardino e saranno curati dalle Associazioni culturali “Ciak Sipario” e “Spazio Off”. Ogni laboratorio è calibrato per un numero massimo di 20 partecipanti.

Questo il calendario dei laboratori:

– Laboratorio “Su il Sipario” presso Parrocchia San Bernardino: giovedì 6 febbraio: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 per bambini dai 6 ai 17 anni; dalle ore 18.30 alle ore 20.00 per ragazzi dai 18 ai 35 anni;

– Laboratorio “Attori Grandi Giocatori” presso Parrocchia San Giuseppe Artigiano: martedì 11 Febbraio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 per bambini dai 6 ai 17 anni; dalle ore 18.30 alle ore 20.00 per ragazzi dai 18 ai 35 anni.

I ragazzi potranno prenotare la propria partecipazione ed avere ulteriori informazioni chiamando i seguenti numeri telefonici: CIAK SIPARIO 380/3816448; SPAZIO OFF: 342/1038402.

SAN SEVERO, 31 gennaio 2020

