SAN SEVERO – APRICENA – LESINA – POGGIO IMPERIALE – Pantera nera, la fuga continua. Fake news sul ritrovamento, continua la caccia!

Circolano fake news sulla pantera. Non trovano riscontri le ultime notizie apparse su blog e siti locali relative al ritrovamento del felino nella zona tra Poggio Imperiale e Lesina. L’ultima segnalazione plausibile resta quella ad Apricena dove gli investigatori hanno trovato alcune orme piuttosto credibili. In precedenza la pantera era stata avvistata a San Severo, città da dove tutto è cominciato in seguito alla fuga dell’animale dalla residenza di un boss. La pantera nera è attivamente ricercata da forze dell’ordine e servizio veterinario Asl che in queste ore hanno smentito categoricamente le ultime news pubblicate online. Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi ha convocato nelle scorse ore il Comitato ordine e sicurezza e la Asl di Foggia, per porre in essere misure di intervento mirate alla cattura della pantera nera che, secondo gli inquirenti, si troverebbe tra le campagne verso il Gargano.

Fonte l’immediato