SAN SEVERO – Il maestro Paolo Curatolo ideatore della musicoterapia di Risonanza su Rai Parlamento martedì 4 febbraio

Il maestro Paolo Curatolo ideatore della musicoterapia di Risonanza su Rai Parlamento.

Il maestro Paolo Curatolo ,presidente dell’associazione onlus IL CENTRO DEL SORRISO,per lo studio e la ricerca sulla musica come terapia dell’handicap , martedi 4 febbraio alle ore 10:45 presenterà la musicoterapia di risonanza e la panca di risonanza corporea multicromatica tra le buone prassi e metodologie didattiche educative nelle scuole.

Il progetto di diffusione della musica come terapia e della panca di risonanza corporea multicromatica( innovativo per la musicoterapia applicata su persone diversamente abili ), gia’ presentato dal maestro Curatolo in Senato della Repubblica in occasione del decimo convegno sulle malattie genetiche e rare voluto da Rita Levi Montalcini sara’ presentato su RAI TRE PARLAMENTO alle ore 10 45 ,martedi 4 febbraio c.a.

La trasmissione Rai Parlamento e’ stata registrata in Sicilia nelle belle terre Sicane,tra Menfi,S Margherita Belice e Sambuca dove il maestro Paolo Curatolo ha tenuto corsi di formazione sulla musicoterapia di risonanza e la panca di risonanza corporea multicromatica. Tali innovative metodologie sono state inserite tra le progettualita’ dell’istituto Comprensivo Santi Bivona del comune di Menfi guidato dalla dirigente Mariangela Croce.Importanti nomi della cultura e dell’istruzione saranno presenti in trasmissione a sostegno dell’importanza dell’educazione musicale e della musicoterapia per la formazione degli studenti.Oltre alla dirigente Mariangela Croce interverranno ,Alfonso Lovito, direttore generale della Università telematica ecampus che presentera’ un master specifico di formazione sulla musicoterapia di risonanza approntato dall’universita’ telematica.

Il dott.Onorio Abruzzo, direttore dell’importante premio letterario il Gattopardo , che si svolge a S Margherita Belice e che quest’anno vedra’ partecipe per la prima volta come pianista l’esibizione con orchestra del Maestro Curatolo. Il violoncellista e didatta, Omar Careddu .Altri ospiti in trasmissione saranno le insegnanti Vita di Campo e Anna Marino,l’orchestra dei ragazzi del I C Santi Bivona con le varie attivita’ di musica e di musicoterapia applicata svolte a scuola.Mentre al teatro Idea di Sambuca e al palazzo del Gattopardo di S.Margherita belice,sulla musica del Valzer del Gattopardo al Pianoforte una coppia di ballerini professionisti si esibira’ in un entusiasmante ballo .