CALCIO ECCELLENZA – OGGI SAN SEVERO – DEGHI. TUTTE LE NEWS

21^ giornata Eccellenza

Dom 2 febbraio 2020 ore 15:00

AT SAN SEVERO -DEGHI CALCIO

Posto unico €. 5,00 per tutti (non ci sono biglietti ridotti)

Under 16 gratis solo se accompagnati

da 16 compiuti a 18 non compiuti gratis

Uomini e donne paganti.

TRIBUNA LATERALE IN FERRO CHIUSA AL PUBBLICO.

Settori aperti: TRIBUNA CENTRALE IN CEMENTO- CURVA LOCALI E CURVA OSPITI.

Lista dei convocati con raduno alle ore 11:00 al “Ricciardelli”:

Burdo, Cappucci, Columpsi, D’Angelo, Dell’Aquila, Dinielli, Domingo, Fantasia C., Fantasia L., Galetti, Galullo, Koné, Mastrodonato, Morra A., Morra C., Ouro Nile, Partipilo, Rubino, Salcone, Sane, Santos, Villani.