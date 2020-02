CALCIO JUNIORES – 0-1 il derby tra Audace Cerignola e Foggia

Al Foggia il derby Juniores

Finisce 0-1 il derby tra Audace Cerignola e Foggia, valevole per la diciottesima giornata del campionato Juniroes girone L.

Primo tempo equilibrato con la partita che stenta a decollare. Pugliese ci prova al nono su calcio di punizione: palla alta. La risposta degli ospiti non si fa attendere e si concretizza tre minuti più tardi con il tiro da posizione defilata di Torraco: Tricarico si distende e blocca. Il match è molto tattico, si gioca per lui più a centrocampo con le squadre che mantengono bene le posizioni. L’episodio che potrebbe sbloccare il match a favore dei gialloblù arriva alla mezz’ora. Pugliese conquista un calcio di rigore per fallo di mano. Lo stesso attaccante dal dischetto però si fa ipnotizzare da Mascolo che sceglie bene l’angolo e blocca il tiro debole del numero 11 gialloblù. Gol sbagliato, gol subito. Al 33esimo infatti, ecco il vantaggio ospite. Cross dalla sinistra e deviazione vincente di Colucci che batte Tricarico. 0-1 Foggia e punteggio che non cambia più fino all’intervallo.

La ripresa non è entusiasmante con pochissime occasioni da gol. Il Cerignola prova a creare situazioni pericolose ma trovare un pertugio nella difesa organizzata del Foggia diventa difficile. Alfarano ci prova da fuori dopo un bel uno-due con Giannotti: palla larga. Ben più pericolosa è l’occasione che costruiscono gli ospiti in contropiede ma Rendine fallisce davanti a Tricarico. Nel finale, i gialloblù si riversano davanti ma l’unica occasione creata è il tiro di Compierchio che termina largo.

Finisce 0-1 il derby va al Foggia.