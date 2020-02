CALCIO SERIE D – IL FOGGIA È SPIETATO, BATTUTA L’AUDACE CERIGNOLA 2-1!

Di Lino Mongiello

Cerignola, 2 febbraio 2020. Nel momento più difficile del campionato il Foggia supera nel derby di Capitanata il quotato Cerignola (2-1) con una prestazione maiuscola che riconcilia i rossoneri con i propri tifosi. Grazie al successo sulla compagine ofantina e alla concomitante sconfitta casalinga del Sorrento, il Foggia si riprende la seconda posizione a cinque punti dal Bitonto. Va detto comunque che è stato un derby spettacolare con ritmi alti e denso di emozioni. La spunta il Foggia, apparso sin da subito concentrato al massimo e con la voglia di conquistare i tre punti. Il successo è di tutta la squadra ma Gerbaudo su tutti è stato determinante anche per l’ottima fattura dei due gol che hanno steso il presuntuoso Cerignola. La forza dei rossoneri è stata proprio quella di mantenere ritmi elevati e di concedersi poche distrazioni, riuscendo a bloccare le fonti del gioco degli ospiti e limitarne così le assistenze per i pericolosi attaccanti. Il Foggia ci ha creduto sin dal fischio di inizio ed ha trovato il gol del vantaggio nel primo quarto d’ora. Dalla battuta del primo angolo, Gentile porge la sfera a Gerbaudo (15’) che da posizione defilata sorprende Cappa sul primo palo. Esplode lo Zaccheria che si esalta col passare dei minuti assistendo ad una prova gagliarda dei propri beniamini. Carboni (18’) non arriva puntuale all’appuntamento con la sfera e subito dopo Tortori (19’) si fa anticipare da Rosania al momento della battuta. Il Cerignola non riesce a reagire. Il lavoro a centrocampo dei satanelli è superlativo e i dirimpettai ospiti non riescono a fornire assist alle punte. Coletti (24’) dalla distanza manda la sfera sopra la traversa, imitato da Longo (33’) e Sansone (36’) che però ignora Loiodice tutto libero alla sua sinistra. In chiusura di tempo Russo (46’), dall’altra parte dell’attacco, non riesce ad emulare Gerbaudo e calcia verso Cappa. Si va al riposo col vantaggio dei padroni di casa. Si riprende a giocare e Viscomi (3’) liscia clamorosamente la sfera servitagli da Kourfalidis. Dal gol del raddoppio mancato il Foggia subisce l’1-1 su una grave disattenzione. Forse l’unica di tutto il match. Fa tutto Sansone (8’) che, lanciato da Coletti sul filo del fuorigioco, supera Di Stasio. Al Foggia il pari non serve a niente e con caparbietà si riporta nella metà campo ospite. E gli bastano 5’ per ritrovare il meritato vantaggio ancora con Gerbaudo (13’) superbo nello spedire la sfera all’incrocio dei pali con un tiro a giro. Lo Zaccheria si infiamma e Gentile e compagni si galvanizzano. Potrebbe triplicare con El Ouazni (17’) ma l’inzuccata non è potente. Il derby di Capitanata è sempre interessante e il Cerignola sfiora il pari con Rodriguez (25’) ma Di Stasio si fa trovare pronto. La replica del Foggia non tarda ad arrivare e Campagna in versione freccia rossonera mette al centro per Di Jenno che calcia su Cappa e sulla ribattuta El Ouazni trova la deviazione di un difensore. Ci potrebbe essere gloria anche per il neo entrato Allegretti (36’ e 39’) che però non capitalizza le due opportunità. I minuti intanto trascorrono inesorabili e al Cerignola saltano i nervi. In campo i colpi proibiti si susseguono con una certa frequenza e il Sig. Crezzini è costretto a mandare anzitempo negli spogliatoi prima Rodriguez e poi Longhi. Ridotti in nove uomini per gli ofantini diventa difficile raddrizzare il risultato. Anzi devono ringraziare Allegretti (50’) che calciando su Cappa evita un risultato più pesante per il presuntuoso Cerigniola. E’ l’ultima emozione prima del triplice fischio che sancisce la bella vittoria del Foggia.

FOGGIA – CERIGNOLA 2-1

Marcatori: 15’ pt e 13’ st Gerbaudo, 8’ st Sansone.

Foggia: Di Stasio 6.5, Kourfalidis 6.5, Gentile 7, El Ouazni 6, Russo 6.5 (35’ st Allegretti 6), Viscomi 6, Tortori 6 (11’ st Cipolletta 6), Gerbaudo 8, Carboni 6, Di Masi 6.5 (24’ st Campagna 6.5), Di Jenno 6. A disposizione: Rizzitano, Gemmi, Pertosa, Ndiaye, Buono, Cadili. Allenatore: Carafa 7.

Cerignola: Cappa 6, Russo 6, Tancredi 5.5, De Cristofaro 6, Longhi 5, Rosania 5 (31’ st Di Cecco sv), Longo 5.5 (1’ st Martiniello 5.5), Coletti 6.5, Rodriguez 5, Loiodice 5.5 (18 st Marotta 5), Sansone 6.5 (48’ st Caiazza sv). A disposizione: Sarri, Celentano, Muscatiello, Nembot, Sindic. Allenatore: Feola 5.5.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena 7;

1° Assistente: Paolo Cipolletta di Avellino 7;

2° Assistente: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia 7.

Note: Terreno in discrete condizioni. Spettatori 6.000 circa. Ammoniti: Viscomi, Gerbaudo, Russo, Gentile, Cipolletta, Allegretti (F), Coletti, De Cristofaro, Rosania, Sansone (C). Espulsi Rodriguez al 44’ del st per gioco falloso ai danni su un avversario e Longhi al 46’ per doppia ammonizione . Angoli: 7-2. Recupero: 1’- 6′.