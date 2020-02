CALCIO SERIE D – OGGI È LA DOMENICA DEL DERBY FOGGIA – AUDACE CERIGNOLA!

SERIE D, GIR.H – 22^GIORNATA

Dom. 2 feb.

Ore 14.30

Bitonto – Nocerina

Foggia – Audace Cerignola

Gelbison – Fasano

Gladiator – Agropoli

Sorrento – Taranto

Ore 15

Fidelis Andria – Francavilla

Grumentum – Brindisi

Nardò – Casarano

Team Altamura – Gravina

Sono 22 i convocati dallo staff tecnico rossonero per il match con l’Audace Cerignola, in programma domani, alle ore 14.30, allo Stadio Zaccheria.

Assenti gli squalificati Fumagalli, Cittadino, Anelli e Salines che si aggiungono a Tedesco, il quale sconta l’ultima delle quattro giornate.

Per infortunio, invece, restano ai box Salvi, Strumbo e Staiano. Per scelta tecnica, invece, Gibilterra.