È successo intorno alle 14.30 a San Severo ha preso fuoco una Fiat Panda di colore rosso di proprietà del consigliere comunale Antonio Carafa. Non si conoscono al momento le ragioni del rogo, che verranno accertate dai rilievi dei vigili del fuoco giunti sul posto per spegnere le fiamme. L’incendio dell’auto, completamente distrutta dalle fiamme, è avvenuto in via Giotto.

Fonte Foggia today