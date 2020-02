SAN SEVERO – LIBERI E FORTI VICINI AL CONSIGLIERE CARAFA

I consiglieri comunali, gli amici e simpatizzanti del gruppo consiliare Liberi e Forti, intendono esprimere la propria solidarietà e vicinanza al consigliere Antonio Carafa per il grave attentato subito nel pomeriggio della giornata odierna.

“Siamo vicini ad Antonio prima come cittadini e poi come amministratori- sono le parole di Ondina Inglese, Michele Del Sordo e Leonardo Irmici.

“Non ci lasceremo intimorire da questo gesto, la nostra azione politica contro la criminalità proseguirà in maniera ancor più dura e decisa. La violenza non può e non deve essere accettata con rassegnazione, lotteremo uniti e coesi al fianco di Antonio Carafa chiedendo alle autorità competenti di fare luce su questa ennesima intimidazione.

Siamo abbastanza scossi per quanto accaduto, un gesto vigliacco e violento in pieno stile mafioso, da condannare senza alcuna esitazione. La libertà di scelta ed espressione di un individuo, che sia amministratore o meno, è sacra e chiunque la metta in pericolo, deve essere messo ai margini della società.”

Liberi da ogni paura, Forti contro ogni mafia.

Ondina Inglese,

Michele Del Sordo,

Leonardo Irmici.

Liberi e Forti per San Severo.