SAN SEVERO – PSI – Solidarietà al Consigliere Comunale Antonio CARAFA

COMUNICATO STAMPA

Solidarietà al Consigliere Comunale Antonio CARAFA

Abbiamo appreso con sdegno del grave atto criminoso perpetrato a i danni dell’amico e Consigliere Comunale Antonio CARAFA.

L’incendio della sua auto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ad opera di vili ignoti, ci indigna e ci porta a condannare con fermezza questo grave atto.

In questi momenti la politica tutta si deve unire alla società civile per reagire all’unisono contro questi tentativi di destabilizzazione dell’azione amministrativa, la quale in questi ultimi anni è chiaramente rivolta contro la criminalità.

Il Partito Socialista esprime all’amico Antonio CARAFA , alla sua famiglia ed ai componenti di Liberi e Forti, la più sincera vicinanza e solidarietà e chiede di non lasciarsi intimidire da questi atti ma anzi di continuare a svolgere con convinzione l’importante lavoro fin qui condotto all’interno dell’attuale amministrazione.

IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PSI

Felice CAFORA