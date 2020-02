VIESTE, LADRI SENZA “CUORE”: RUBATO UN DEFIBRILLATORE

Ladri senza cuore. E’ proprio il caso di dirlo. A Vieste in via dell’antica porto Aviane, nei pressi della palestra Delli Santi, è stato rubato un defibbrillatore pubblico. L’importante salvavita era stato collocato in diversi punti della città lo scorso mese di luglio per permettere a chiunque di agire in modo tempestivo in caso di arresto cardiaco. A scoprire il furto è stato l’assessore allo sport, Dario Carlino, che ha immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Da verificare se si tratta di un atto vandalico o di un vero furto. “E’ davvero incredibile quello che si è verificato, anche perché lo strumento non ha un valore economico eccessivo e comunque non è rivendibile e neppure utilizzarlo altrove. La Polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del furto. Voglio solo augurarmi che chiunque sia stato, riporti immediatamente il defibbrillatore al proprio posto, in modo di rimetterlo a disposizione della comunità”.