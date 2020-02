SAN SEVERO – L’INNER WHEEL PER LA RACCOLTA DEL FARMACO. BANCO FARMACEUTICO-CARITA’ IN OPERA CONTRO LA POVERTA’ SANITARIA

L’INNER WHEEL DI SAN SEVERO PER LA RACCOLTA DEL FARMACO.

BANCO FARMACEUTICO-CARITA’ IN OPERA CONTRO LA POVERTA’ SANITARIA

Quest’anno, in occasione dei 20 anni di BANCO FARMACEUTICO, la GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO durerà un’intera settimana, dal 4 al 10 febbraio (il giorno principale sarà sabato 8 febbraio). BANCO FARMACEUTICO raccoglie e recupera medicinali da donatori ed aziende, per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà.

Il CLUB DI SAN SEVERO dell’INTERNATIONAL INNER WHEEL, con la presidente MARIA GRAZIA CRISTALLI ha aderito a questa grande “maratona” per realizzare uno degli obiettivi fondamentali dell’INTERNATIONAL INNER WHEEL, un SERVICE UMANITARIO.

L’attenzione è rivolta ai soggetti bisognosi che non possono acquistare le medicine e che, grazie all’aiuto degli Enti Assistenziali, possono curarsi ugualmente.

Nei prossimi giorni,dal 4 al 10 febbraio, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle 5.000 farmacie che in tutta Italia aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della GRF). A San Severo, la raccolta dei farmaci da banco si svolgerà in 4 farmacie: BUONGIORNO; ROMANO; SAN FRANCESCO; SANTA RITA.

Alcune delle socie dell’INNER WHEEL DI SAN SEVERO, insieme ai volontari della CARITAS DIOCESANA DI SAN SEVERO, saranno presenti dal 4 al 10 febbraio nelle suddette Farmacie e, sabato 8, il giorno principale, nelle Farmacie ROMANO e SANTA RITA.

VI ASPETTIAMO DAL 4 al 10 FEBBRAIO!!

VIENI IN FARMACIA E DONA UN FARMACO!!

SE AIUTI NOI,AIUTI LORO!!