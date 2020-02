FOGGIA – UN CITTADINO AVVISTA LA PANTERA IN VIA SAN SEVERO! ACCORRE LA FORESTALE!!!

Cittadino chiama il centralino dei carabinieri per indicare un animale molto simile ad una pantera in via San Severo a Foggia, nei pressi del “Celone”. Questa l’ultima novità, che avrebbe del clamoroso, sulla pantera. Sul posto si sono recati i forestali ma al momento non hanno trovato ancora alcun riscontro. Secondo la segnalazione, comunicata ai media dagli uomini dell’Arma, “l’animale sarebbe molto corrispondente alla pantera”.

Fonte l’immediato