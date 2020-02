SAN SEVERO – LA CONSIGLIERA MORENA FONTANELLO ADERISCE A ITALIA VIVA

La consigliera comunale Morena Fontanello decide di entrare a far parte della squadra di Italia Viva aderendo al comitato Italia Viva San Severo coordinato da Marcello De Filippis. Il passaggio ad un partito maggiormente centrista è dettato dalla più forte intesa con quelle che sono le linee programmatiche del partito stesso e si tratta di un passaggio naturale dopo l’essersi dichiarata di fatto indipendente in consiglio comunale. Decidendo di non limitarsi ad una sterile opposizione perpetrata per partito preso ma di voler dare un contributo concreto per il bene della città, la consigliera Fontanello auspica in una ancor più penetrante azione amministrativa alla quale prenderà parte sin da subito.

Comitato Italia Viva San Severo.