MANTOVA – Calci e pugni in strada a un dirigente d’azienda: individuato un foggiano, si cercano i complici

È un foggiano di 28 anni l’uomo identificato dalla Digos di Mantova come uno dei autori della ‘spedizione punitiva’ attuata in danno di un dirigente di una importante azienda con unità produttiva a Suzzara, raggiunto alle spalle e aggredito mentre faceva rientro a Mantova, presso la propria abitazione.

Il fatto, come riporta AdnKronos, risale alla sera dello scorso 13 novembre, quando la vittima, dopo aver parcheggiato l’automobile in strada, è stata raggiunta alle spalle da due persone incappucciate che, senza dire parola e senza cercare di rapinarlo, lo hanno aggredito colpendolo ripetutamente con pugni al volto, facendolo cadere a terra per poi proseguire nell’aggressione con calci in varie parti del corpo.

Una volta terminata la brutale aggressione, i due sono fuggiti a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata. E’ proprio dalla targa dell’auto – una BMW X 5 scura risultata noleggiata dal foggiano – che i poliziotti sono risaliti ad uno dei presunti aggressori. Gli investigatori hanno ricondotto l’accaduto all’ambiente di lavoro della vittima, responsabile della gestione delle ditte esterne che forniscono materiali e servizi a favore dell’impresa. E proprio nel contesto di tali rapporti, alla luce di quanto sin dal principio era emerso dalle indagini, si poteva trovare conferma all’ipotesi secondo cui la violenta aggressione fosse stata ideata e realizzata quale ritorsione nei confronti del dirigente a causa del suo operato.

A riprova della teoria della polizia, il 28enne è risultato titolare di una ditta che fornisce beni e servizi alla azienda sotto il controllo e la verifica della vittima. Per l’uomo, quindi, il gip del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso una ordinanza cautelare nei confronti dell’indagato per i reati di lesioni personali in concorso con altri, aggravate dalla premeditazione e dall’aver agito con crudeltà per motivi abietti, che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei luoghi abitualmente frequentati da quest’ultima (residenza, domicilio e dimora, attuali e futuri) ed al luogo di lavoro e, comunque di mantenersi, in ogni luogo, ad una distanza pari almeno a 200 metri, prescrivendo, altresì, di non comunicare mediante qualsiasi mezzo con la vittima. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per individuare i complici.