SAN SEVERO – ORSA MINORE – Sabato 8 febbraio la conferenza del prof. Francesco Maria Feltri

libreria Orsa Minore

Conferenza del prof. Francesco Maria Feltri

Sabato 8 febbraio alle 19 Orsa Minore ospiterà Francesco Maria Feltri in un incontro dal titolo “Tra Hitler e Stalin. Rileggere il ‘900 attraverso ‘Vita e destino’ di Vasilij Grossman”.

‘Vita e destino’ è un romanzo monumentale che è stato definito il “Guerra e pace” del Novecento, un vasto, appassionante affresco storico che è anche una bruciante riflessione sul male. Scritto tra il 1950 e il 1960, confiscato dal KGB, è stato pubblicato postumo in Svizzera nel 1980 e solo otto anni dopo in Russia.

Il prof. Feltri, insegnante e storico, collabora con il Museo Yad Vashem di Gerusalemme, la Fondazione Anne Frank di Amsterdam, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, il Museo Monumento al Deportato di Carpi, la Fondazione Fossoli di Carpi.

È autore di numerosi manuali di storia per la SEI di Torino (ricordiamo l’ultimo per i Licei, “Scenari”). Tiene conferenze in tutta Italia e organizza ogni anno viaggi di studio in Israele, ad Auschwitz e in altri “luoghi della memoria”.

Ha pubblicato con la Giuntina Il nazionalsocialismo e lo sterminio degli Ebrei (1995) e Per discutere di Auschwitz (1998); con la SEI La notte dei poeti assassinati. Antisemitismo nella Russia di Stalin (2009); con Incontri editrice La vigna e il leone. Il libro del profeta Isaia (2015), Le città e la Storia (2016), Cibo, fame e letteratura da Manzoni a Levi (2018); con Artestampa Le città del potere e del denaro, Istanbul, Venezia, Amsterdam, Londra (2018), I profeti sulla facciata del Duomo di Modena (2019).