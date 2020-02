APRICENA – PIOGGIA DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE SCUOLE: 2,5 MILIONI DI EURO OTTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE POTENZA PER RISTRUTTURARE I PLESSI “TORELLI” E “PITTA”

PIOGGIA DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE SCUOLE DI APRICENA: 2,5 MILIONI DI EURO OTTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE POTENZA PER RISTRUTTURARE I PLESSI “TORELLI” E “PITTA”.APRICENA.

Continua senza sosta l’attività politico-amministrativa dall’Amministrazione Comunale di Apricena, guidata dal Sindaco Antonio Potenza. Dopo le innumerevoli opere pubbliche realizzate negli ultimi anni nella città della Madrepietra, la notizia dell’ultima ora riguarda l’ottenimento di 2,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto per l’efficientamento energetico dei plessi TORELLI e PITTA. “Siamo soddisfatti di questo ennesimo contributo europeo a fondo perduto ottenuto dalla nostra Amministrazione”- dichiara l’assessore ai lavori pubblici Paolo dell’Erba – “i nostri progetti sono sempre apprezzati dalle commissioni esaminatrici degli enti preposti, pertanto mi sento di ringraziare i nostri collaboratori tecnici per l’impegno quotidiano. Altri 2 grandi cantieri pubblici in partenza nelle prossime settimane che daranno lavoro alla nostra comunità e miglioreranno ancora il nostro patrimonio scolastico” – conclude dell’Erba.