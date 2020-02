BASKET – SERIE A 2 – Operazione sorpasso: la Allianz Pazienza San Severo riceve stasera Caserta

Un’occasione d’oro: è quella che si paleserà giovedì 6 febbraio alle 21 per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, allorquando sui legni del Pala “Falcone e Borsellino” scenderà la Juvecaserta, per la XXII giornata, ultimo turno infrasettimanale della Serie A2 Old Wild West. I padroni di casa, infatti, reduci da tre vittorie consecutive in una settimana, sono riusciti a scalare la classifica, fino a portarsi alle soglie della cosiddetta “comfort zone” quell’undicesimo posto che vorrebbe dire, a fine stagione, salvezza automatica senza passare per le forche caudine dei playout. Proprio questa è la posizione occupata al momento dai campani, appaiati a quota 16 con i dauni, ma col vantaggio dello scontro diretto a favore (all’andata al Palamaggio’ fini 89-79 per gli uomini di coach Gentile).

I bianconeri sono reduci da 5 sconfitte consecutive ma hanno giocatori nel Roster (quali gli ex nazionali Giuri e Cusin o gli statunitensi Allen e Carlson) che in ogni momento potrebbero ribaltare questa situazione di crisi. Al contrario fa bene la cura Lardo alla Cestistica, non solo per aver mosso la classifica, ma soprattutto per la mentalità che di Donato e compagni sembrano aver maturato. Certo, è ancora troppo presto per alzare le mani dal manubrio. Infatti i Neri dovranno proseguire questa lunga volata fino al traguardo e solo dopo potranno guardarsi dietro ed eventualmente esultare. Servirà l’ennesimo sforzo, una ulteriore prova corale, mista alla spinta del Sesto Uomo che, siamo certi, come suo solito, non farà mancare l’apporto di decibel e calore.Tutti insieme con un unico obiettivo… Ora più che mai… #difendiAmolA !!!!

Appuntamento a domani 6 febbraio con palla a due alle ore 21.00 e direzione arbitrale affidata a Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno, Giampaolo Marota di San Benedetto del Tronto e Valerio Salustri di Roma. Diretta streaming su LNP Pass.

Umberto d’Orsi

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo