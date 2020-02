FOGGIA – CONTROLLI SU STRADA: TRE VENTENNI TROVATI IN POSSESSO DI STUPEFACENTI

CONTROLLI SU STRADA

TRE VENTENNI TROVATI IN POSSESSO DI STUPEFACENTI

Personale della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce ieri sera, in intorno alle ore 21,30, ha proceduto in via Gramsci al controllo di un’autovettura Alfa Romeo colore grigio con 4 persone a bordo. Gli occupanti del veicolo, tre ragazzi ed una ragazza, sono stati identificati e sottoposti a controllo a seguito del quale tre di essi sono risultati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, un ragazzo di 22 anni è stato trovato in possesso di hashish, custodita all’interno di una tasca del proprio giubbotto; un altro ragazzo, diciannovenne, aveva della marijuana all’interno di un pacchetto di sigarette; infine, nella borsa della ragazza, ventitreenne, è stata rinvenuta altra marijuana.

La sostanza stupefacente rinvenuta, pari complessivamente a circa tre grammi, è stata sequestrata ed i giovani verranno segnalati in Prefettura. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, la Prefettura adotterà apposita ordinanza convocando le persone segnalate per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.