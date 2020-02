SAN SEVERO – Adoc “Allora legale”, eventi a San Severo e Foggia

Due importanti convegni concluderanno il ciclo di incontri organizzati dall’Adoc nell’ambito del progetto “Allora Legale!”.

Oggi pomeriggio, dirigenti e i quadri nazionali dell’Adoc si recheranno a San Severo dove, alle 17, presso l’Associazione culturale “Spazio off”, in via Fraccacreta 33, per il convegno promosso dall’Adoc in collaborazione con la Uil Foggia e San Severo “Allora, legale! Fenomeni sociali di legalità”. Interverranno

Francesco Miglio, Sindaco di San Severo, Antonio Castriotta, Segretario Generale della UilAgroalimentari di Foggia; il tutto coordinato da Ersilia De Finis, referente Uil e Adoc di San Severo.

Domani, venerdì 7 febbraio, alle 11, presso la sala conferenze “Potito Cornacchio” della Uil Foggia (via Fiume 38/c), l’ evento conclusivo “Allora, Legale! Liberi dal caporalato” con gli interventi di Roberto Galli, Procuratore presso il Tribunale di Foggia, Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo economico e Consumatori della Regione Puglia, Franco Busto, Segretario Generale Uil Puglia, e Roberto Tascini, Presidente Nazionale Adoc. Moderatore: Massimo Levantaci, “Gazzetta del Mezzogiorno”.